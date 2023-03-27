В Уфе любитель пьяной езды разбился на ВАЗ-2106, въехав в электроопору

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера рано утром, 26 марта, в Кировском районе Уфы в аварию попал 34-летний водитель. Подробности происшествия в своем телеграм-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на улице Демская. Уфимец за рулем ВАЗ-2106 врезался в электроопору. В результате произошедшего мужчина получил различные травмы. Через информационную базу ГИБДД было выяснено, что водителя ранее привлекали к ответственности за пьяную езду не менее трех раз. В этот раз он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Полицейскими был собран материал для привлечения мужчины к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его «шестерка» была помещена на спецстоянку. Ведется разбирательство.