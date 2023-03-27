В Башкирии появились баннеры с бойцом СВО и призывом на службу

Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон»

В Башкирии появились баннеры с изображением бойца башкирского добровольческого батальона и с призывом на службу. Об этом сообщил телеграм-канал батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Достовалова.

– Пришло твое время! Ждем тебя здесь, брат! – гласят баннеры, на которых также указаны телефоны, по которым могут обратиться желающие принять участие в специальной военной операции.

Напомним, боец из Башкирии записал видеообращение из зоны специальной военной операции, к мужчинам, которые ранее служили и принимали участие в боевых действиях. Военнослужащий призвал их присоединиться к участникам СВО.