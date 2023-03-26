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НовостиСпорт26 марта 2023 19:38

Боксерша из Башкирии высказалась о своем проигрыше трансгендеру на Чемпионате Мира

Спортсменка из Алжира была дисквалифицирована, но это не изменило ситуацию для Азалии Аминевой на соревнованиях
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/a.amineva2003

Фото: vk.com/a.amineva2003

Спортсменка из Башкирии Азалия Аминева высказалась о своем проигрыше трансгендеру в 1/8 финала Чемпионата Мира по боксу среди женщин.

Раздельным решением судей победа по итогу прошедшего спарринга была отдана спортсменке из Алжира по имени Иман Хелиев. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что после боя были проведены ДНК-тесты, которые выявили ряд боксеров, которые «пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин», они впоследствии были дисквалифицированы.

На своей личной странице в социальных сетях Азалия Аминева рассказала, что дисквалификация соперницы из Алжира никак не исправляет ее положения на чемпионате. По ее словам, ей бы, возможно, удалось выйти в финал в том случае, если бы ДНК-тест был проведен раньше.

– Я ни в коем случае не расстраиваюсь, потому что, я считаю, что я провела неплохой бой. Это был большой опыт для меня. Я заряжена на победы очень сильно. И хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вместе со мной переживал все эти трудные моменты и поддерживал меня на этих соревнованиях, – заявила в своем обращении спортсменка из Башкирии.