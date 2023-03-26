В Башкирии 29-летняя водительница BMW 528 накопила штрафов на 1 млн рублей

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 25 марта, в Уфе на улице Сочинская задержали 29-летнюю жительницу Уфимского района, за которой числились штрафы на крупную сумму денег. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В ходе проверки документов, инспекторы ДПС через информационную базу ГИБДД выяснили, что у владелицы BMW 528 накопилось штрафов более чем на один миллион рублей, 55 тысяч из них – за нарушения правил дорожного движения.

Иномарка была отправлена на штрафную стоянку, а материалы по факту задержания преданы судебным приставам.