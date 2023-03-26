Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фото со своим псом Такео

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня вечером, 26 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился фотографией со своим псом.

Свою публикацию руководитель республики сопроводил кратким текстом. Хабиров пожелал всем хорошего воскресенья, а также отметил, что его питомцы «растут добрыми и верными».

Напомним, впервые Радий Хабиров продемонстрировал питомца в своих соцсетях 1 января. Глава Башкирии поведал, что пес породы акита-ину стал членом его семьи незадолго до Нового года. Его назвали Такео, что в переводе с японского значит «воин».