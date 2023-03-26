Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе женщина зарезала осколком стекла пьяного сожителя-абьюзера. Она предстала перед судом по уголовному делу по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Трагедия случилась ночью в декабре 2021 года. В квартире дома в Советском районе состоялось семейное застолье с участием подсудимой, ее сожителя, его младшего брата и матери. Еще в квартире была маленькая дочка обвиняемой, которая в тот момент болела.

Ближе к полуночи брат убитого и его мама ушли домой, и после этого между сожителями вспыхнула ссора. Конфликты за семь лет совместной жизни стали для них регулярным явлением. Обычно они возникали, когда мужчина выпивал, и, как правило, выливались в избиения подсудимой. Кроме того, его, по всей видимости, тяготила жизнь с ребенком, и потому, будучи пьяным, он неоднократно говорил ей: «Зря ты родилась».

В ходе ссоры мужчина разбил окно на кухне. Он несколько раз ударил сожительницу по голове, а затем схватил за волосы и потащил в коридор. Женщина испугалась за свою жизнь и за жизнь ребенка, она взяла осколок стекла и ударила им абьюзера в грудь. Осознав, что ранение серьезное, обвиняемая пыталась сделать массаж сердца, но все было тщетно.

В суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначили год и восемь месяцев ограничения свободы.