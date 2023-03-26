В Башкирии 26 марта ожидаются туман и потепление до +15°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 26 марта, в Башкирии ожидается потепление. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Согласно данным синоптиков, в начале последней недели марта будет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит 0, +5°, днем потеплеет до +10, +15°.

Ночью и утром метеорологи прогнозируют туман, из-за него видимость на автомобильных дорогах составит 500 и менее метров.