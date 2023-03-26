В Башкирии под лед провалились 2 рыбака

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Сегодня, 26 марта, в Башкирии под лед провалились два рыбака. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Первое происшествие случилось утром в деревне Алексеевка Уфимского района. Мужчина провалился под лед на карьерном озере. Его удалось вытащить на лед очевидцам, однако до берега эвакуировать они пострадавшего не смогли. К счастью, на помощь прибыли спасатели Госкомитета.

Второе ЧП произошло днем в уфимском микрорайоне Шакша. Там спасатели вытащили провалившегося под воду 55-летнего мужчину.

Оба пострадавших были доставлены с переохлаждением в медучреждения.