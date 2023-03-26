В Уфе простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Альбертом Тухватшиным

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

Вчера, 25 марта, в Ленинском районе Уфы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Альбертом Тухватшиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Олег Котов.

Альберт Фаритович проходил срочную в рядах российской армии, принял участие в боевых действия на территории Чеченской республики. В минувшем году отправился в зону СВО, был награжден орденом Мужества.

– Его гибель – большая утрата для его семьи, близких, родных, друзей. Нет таких слов, которые уменьшили бы горечь невосполнимой потери. Светлая память об Альберте Фаритовиче навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации Олег Котов.

Напомним, на днях в Бакалинском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Анатолия Сидорова. Он отправился в зону спецоперации добровольцем в минувшем декабре.