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НовостиПроисшествия26 марта 2023 9:04

Пилоту авиарейса Уфа-Дубай потребовалась помощь медиков

Инцидент случился в аэропорту столицы Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 25 марта, стало плохо пилоту авиарейса Уфа-Дубай. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Происшествие случилось в 19:40 в международном аэропорту «Уфа». Команда воздушного судна во время стоянки до получения разрешения на вылет запросила медицинскую помощь второму пилоту. Обращение было передано в производственно-диспетчерскую службу.

Напомним, на прошлой неделе из-за больного пассажира самолет Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в Астрахани. Самолет в тот момент находился в зоне Актобе.