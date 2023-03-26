Пилоту авиарейса Уфа-Дубай потребовалась помощь медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 25 марта, стало плохо пилоту авиарейса Уфа-Дубай. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Происшествие случилось в 19:40 в международном аэропорту «Уфа». Команда воздушного судна во время стоянки до получения разрешения на вылет запросила медицинскую помощь второму пилоту. Обращение было передано в производственно-диспетчерскую службу.

Напомним, на прошлой неделе из-за больного пассажира самолет Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в Астрахани. Самолет в тот момент находился в зоне Актобе.