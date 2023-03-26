В Уфе лишенный прав водитель Skoda Superb на встречке врезался в Mazda 6

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера поздно вечером, 25 марта, в Кировском районе Уфы случилось ДТП с двумя иномарками. О происшествии в своем телеграм-канале рассказала глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Аульная. Здесь столкнулись Skoda Superb под управлением 27-летнего уфимца и Mazda 6, за рулем которого был мужчина того же возраста. В результате произошедшего 25-летний пассажир «Мазды» получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

При просмотре записи с видеорегистратора одного из очевидцев ДТП было установлено, что водитель «Шкоды» ехал по встречной полосе. Также при проверке документов было выявлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав. В отношении него были составлены два административных материала по статьям «Выезд на полосу, предназначенной для встречного движения» и «Управление транспортным средством, будучи лишенным права управления».

Машина нарушителя была помещена на спецстоянку. По факту произошедшего было начато разбирательство.