Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 25 марта, В Башкирии из воды за сутки извлекли тела нескольких людей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

В 19:55 из реки Туймазинка в городе Туймазы спасатели извлекли и передали сотрудниками правоохранительных органов тело мужчины. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия, по факту произошедшего проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В 20:54 в Стерлитамаке возле сточной трубы от ливневых колодцев около реки Ольховка был обнаружен мужчина без каких-либо признаков жизни. Спасатели извлекли тело и передали его полицейским. Личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего уточняются. Специлисты проводят оперативно-следственные мероприятия.