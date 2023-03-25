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НовостиОбщество25 марта 2023 16:55

За сутки на дорогах Башкирии поймали более 1,2 тысяч нарушителей

Итоги рейдов сообщили в ГИБДД региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По данным ГИБДД Башкирии, за прошедшие сутки во время профилактических рейдов на территории региона выявили более 1,2 тысячи нарушений правил дорожного движения.

В ведомстве отметили, что среди нарушителей задержали 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 15 попались на вождении без водительских прав, а у 25 таковых никогда не было.

Еще 30 человек выехади на встречную полосу, 324 не использовали ремни безопасности, двое разговаривали по телефону, 22 сели в автомобиль без опознавательных регистрационных знаков, 44 не предоставили преимущество пешеходам, а 109 перевозили детей с нарушениями.