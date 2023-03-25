Глава Башкирии посетил семьи погибших в СВО

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров, по информации его пресс-службы, встретился 24 марта в Аскинском районе с близкими погибших в СВО Ильнура Габтрахманова, Даута Гильмиярова, Рената Джангалиева, Ильгиза Фатхисламова Ильгиза Фатхисламова.

Руководитель региона отметил, что власти республики приняли решение о поддержке семей погибших. В частности, у них есть возможность пройти курс реабилитации в Республиканском кардиоцентре. По словам Хабирова, будет также увековечена память погибших, а в течение месяца начнет работу фонд помощи семьям участников СВО.

В этот же день глава вручил орден Шаймуратова матери Ильшата Шамиева, которого наградили посмертно.