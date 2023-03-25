«Мы в шоке»: уфимец объяснил причину избиения своей девушки в лифте

Уфимская пара, которая попала на камеры в подъезде жилого дома во время драки, прокомментировала случившееся. Мужчина заявил, что он просто приревновал свою девушку, а она добавила, что синяки появились из-за аллергии после увеличения губ.

Пострадавшая, которую ее молодой человек затащил за волосы в лифт и облил кофе, заявила, что они в «в шоке от внимания, и у них все нормально».

– Семья, так скажем, не то чтобы, не назову нас неблагополучными. Да, ссоры есть, но не такие, чтобы до такого доходило. Это было в первый раз, я сам не драчун, – прокомментировал ее возлюбленный.

Синяки на губах девушка объяснила тем, что у нее пошла аллергическая реакция, так как накануне она делала уколы. По ее словам, возлюбленный отреагировал так буйно, потому что они оба выпили.