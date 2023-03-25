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НовостиПроисшествия25 марта 2023 8:01

В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Анатолия Сидорова

Его похоронили в родном районе
Источник:kp.ru
Фото: Александр Андреев

Фото: Александр Андреев

Глава Бакалинского района Александр Андреев сообщил на своей странице в социальных сетях 24 марта трагическую новость о гибели 51-летнего Анатолия Сидорова в СВО. Погибшего уже проводили в последний путь на родине. Анатолий Сидоров родился в деревне Новые Балыклы, после школы пошел в Кушнаренковский техникум, после связал свою жизнь с нефтяной отраслью, работал бурильщиком и помбуром. Контракт с Минобороны он заключил 11 декабря 2022 года, ушел добровольцев.

Об Анатолие отзываются, как о добром, честном, всегда готовом прийти на помощь человеке. Мужчина интересовался военным делом и активно занимался спортом. Он очень любил свою семью и был опорой для родителей, отметил Александр Андреев.