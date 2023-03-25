Два человека пострадали в результате хлопка газа в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщили в МЧС региона. По предоставленным данным, информация о случившемся поступила сегодня, 25 марта, около 8:10.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что ЧП произошло в бревенчатом жилом одноэтажном доме на улице Ыргайды в деревне Рыскужено. Визуально стало понятно, что у строения полностью разрушены несущие конструкции.

Предварительно известно, что в доме жила семья из трех человек. В момент случившегося внутри находился 43-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пострадавшие получили ожоги, погибших нет. В прокуратуре Башкирии сообщили, что в настоящий момент проводят проверку по факту произошедшего. В ведомстве намерены установить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям ответственных лиц.