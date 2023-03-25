В Башкирии больше недели назад пропал мужчина

Фото: «Отклик»

Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что начались поиски пропавшего 46-летнего Рустама Алтынбаева из Стерлитамака. По предоставленным данным, мужчина ушел из дома 16 марта и исчез. Его местоположение до сих пор остается неизвестным. Приметы: рост – 176 см, среднее телосложение, темные, короткие волосы и карие глаза.

Пропавший был одет в черную курту, черные брюки и черные ботинки. Если вам что-то известно о местонахождении Алтынбаева, сообщите, пожалуйста, информацию по телефонам: 89871060601 или 02