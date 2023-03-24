В Башкирии экс-главу отдела ГИБДД дали 4 года колонии за взятки

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В Башкирии за взятки и служебный подлог предстал перед судом бывший начальник отдела ГИБДД Шаранского района республики. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено в суде, в период с 2019 по 2020 год к обвиняемому обратились трое лишенных водительских прав граждан. Они попросили за вознаграждение внести в информационную систему «ГИБДД» недостоверные данные об изъятии у них удостоверений.

– Совершение таких действий повлияло на дату окончания срока лишения прав и позволило гражданам уклониться от исполнения административного наказания. Сумма взяток варьировалась от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, и составила в общей сумме 40 тысяч рублей, – пояснило надзорное ведомство.

Мужчина свою вину не признал. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима и лишил права занимать должности в системе правоохранительных органов на тот же срок. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.