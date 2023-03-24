Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП с КамАЗом

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Аургазинском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария произошла на 91 километре трассы Уфа-Оренбург. Водитель ВАЗ-2112 по касательной столкнулся с КамАЗом, после чего врезался в металлическое ограждение. В результате случившегося пассажир скончался от полученных травм. Медицинская помощь потребовалась водителю и еще одному пассажиру.

Для координации действий правоохранителей на место ЧП выехал прокурор Аургазинского района Александр Фадеев.

– Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, – заявила пресс-служба надзорного ведомства.