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НовостиОбщество24 марта 2023 14:23

В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Александром Феоктистовым

Он был уроженцем Чишминского района
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/rishat_mansurov

Фото: vk.com/rishat_mansurov

Сегодня, 24 марта, в Чишминском районе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Александром Феоктистовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.

В своей публикации чиновник отметил, что гибель военнослужащего – большое горе и огромная невосполнимая утрата.

– Никакие слова не смогут облегчить боль потери. Приносим соболезнования родным и близким бойца. Помним, скорбим, – написал Ришат Мансуров.

Напомним, недавно в Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Ильшатом Самиевым. У него осталось трое детей.