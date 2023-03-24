В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Александром Феоктистовым

Фото: vk.com/rishat_mansurov

Сегодня, 24 марта, в Чишминском районе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Александром Феоктистовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.

В своей публикации чиновник отметил, что гибель военнослужащего – большое горе и огромная невосполнимая утрата.

– Никакие слова не смогут облегчить боль потери. Приносим соболезнования родным и близким бойца. Помним, скорбим, – написал Ришат Мансуров.

Напомним, недавно в Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Ильшатом Самиевым. У него осталось трое детей.