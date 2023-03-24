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НовостиОбщество24 марта 2023 12:01

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на последнюю субботу марта

Температура воздуха в республике будет колебаться между -5° и +9°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на 25 марта – последнюю субботу месяца

Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на 25 марта – последнюю субботу месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на 25 марта – последнюю субботу месяца.

Ночью в регионе обойдется без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь, по северу может усилиться до умеренного. Ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Температура воздуха в темное время суток составит 0, +5° (при прояснениях похолодает до -5°). Днем столбики термометров покажут +4, +9°.

В воскресенье 26 марта характер погоды в Башкирии существенно не изменится.

Напомним, сегодня в республике из-за потепления закрылась последняя ледовая переправа.