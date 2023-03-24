Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 11:34

24 и 25 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня и завтра, 24 и 25 марта, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Сегодня и завтра, 24 и 25 марта, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня и завтра, 24 и 25 марта, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в дорожной полиции.

Ведомство призвало жителей быть внимательными, использовать ремни безопасности, соблюдать интервал и дистанцию в транспортном потоке, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.