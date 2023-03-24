«Салават Юлаев» продлил контракт с тренерским штабом во главе с Козловым

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с тренерским штабом во главе с Виктором Козловым. Сообщение об этом 24 марта появилось на сайте команды.

Кадровое решение прокомментировал гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. Он отметил, что тренерский штаб выполнил одну из своих задач – сформировал новую команду. По словам функционера, клуб не стал бы продлевать соглашения со специалистами, если бы понимал, что у них не получается работа с коллективом, а клуб идет в неправильном направлении.

– Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обреченности и неуверенности в завтрашнем дне, – заключил Баширов.

В штаб «юлаевцев», помимо главного тренера Козлова, входят Николай Цулыгин, Константин Кольцов, Олег Филимонов и Адриан Вальво.

Напомним, «Салават Юлаев» 11 марта проиграл «Адмиралу» и вылетел из Кубка Гагарина.