В больнице скорой медицинской помощи в Уфе объявили карантин по кори

В Уфе в больнице скорой медицинской помощи объявили карантин по кори

В Уфе в больнице скорой медицинской помощи объявили карантин по кори. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии 24 марта сообщили «Вести».

В ведомстве передали, что в лечебнице до 6 апреля действует ограничение на прием пациентов без подтверждения вакцинации против кори или перенесенном вызванном ею заболевании.

Напомним, с начала 2023 года в Башкирии зафиксировали уже пять случаев кори (за весь прошлый год их было всего два). Вирус обнаружили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и у ребенка из Таджикистана