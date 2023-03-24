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НовостиПроисшествия24 марта 2023 10:02

В больнице скорой медицинской помощи в Уфе объявили карантин по кори

Ограничения в лечебнице будут действовать до 6 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе в больнице скорой медицинской помощи объявили карантин по кори

В Уфе в больнице скорой медицинской помощи объявили карантин по кори

В Уфе в больнице скорой медицинской помощи объявили карантин по кори. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии 24 марта сообщили «Вести».

В ведомстве передали, что в лечебнице до 6 апреля действует ограничение на прием пациентов без подтверждения вакцинации против кори или перенесенном вызванном ею заболевании.

Напомним, с начала 2023 года в Башкирии зафиксировали уже пять случаев кори (за весь прошлый год их было всего два). Вирус обнаружили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и у ребенка из Таджикистана