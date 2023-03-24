Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с ВАЗ-2112 и КамАЗом в Башкирии

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 24 марта в Аургазинском районе Башкирии один человек погиб и двое пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Автоавария произошла на 91-м километре трассы Уфа-Оренбург. Там водитель ВАЗ-2112 по касательной столкнулся с КамАЗом, после чего врезался в металлическое ограждение.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась водителю и ещё одному пассажиру, – передали в дорожной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Они выясняют обстоятельства ДТП.