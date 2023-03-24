В Башкирии возбудили уголовное дело после жалоб водителей автобусов на невыплату зарплат

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В Уфимском районе против компании-перевозчика «Помощь» возбудили уголовное дело о частичной невыплате зарплат водителям автобусов междугородних и пригородных маршрутов. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре республики.

Напомним, на днях шоферы записали видеообращение, в котором пожаловались на полугодовую задержку выплат. Они утверждали, что от действий их работодателя пострадали более 50 человек. В то же время в прокуратуре отметили, что у перевозчика пока установлена задолженность перед одним из сотрудников, она превышает 25 тыс. рублей.

– В следственное управление поступило обращение работника, которому руководство компании не в полном объеме выплачивало заработную плату с сентября 2022 года. Кроме того, в средствах массовой информации впоследствии размещено видеообращение группы работников компании о невыплате им заработной платы, – передали в СК РБ.

Сейчас следователи устанавливают финансовое положение компании, допрашивают потерпевших, руководство и других сотрудников.