Роспотребнадзор внес 42 района Башкирии в число неблагополучных по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор внес 42 района Башкирии в число территорий, неблагополучных по распространению клещевого энцефалита Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор внес 42 района Башкирии в число территорий, неблагополучных по распространению клещевого энцефалита. Список муниципалитетов был опубликован на сайте ведомства 23 марта.

В перечень опасных зон с высоким риском подцепить энцефалит вошли следующие районы: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермикеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.

Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, в эпидемический сезон прошлого года в больницы обратились более 10,3 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 3 665 детей. Это выше средних многолетних значений на 6,5%. В республике было зарегистрировано 28 случаев клещевого вирусного энцефалита (в 2021-м было 16).