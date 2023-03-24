Парламент Башкирии намерен принять закон о патриотическом воспитании

Парламент Башкирии на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парламент Башкирии на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании. Соответствующую инициативу внесла местная прокуратура и рекомендовал комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Предложенный документ формулирует основные понятия, цели и задачи патриотического воспитания, определяет организаторов, основные направления и формы этой деятельности, а также полномочия органов власти в данной сфере. Финансировать систему патриотического воспитания будет как бюджет, так и «иные источники».

– Сегодня в стране и республике многое делается для сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, самобытной культуры, исторической памяти. По сути всё это – часть емкого понятия «патриотизм», – отметил спикер Константин Толкачев. – Патриотические ценности и убеждения составляют прочную нравственную основу личности, а патриотизм как национальная идея способен консолидировать, сплотить общество.

Он добавил, что новый закон поможет систематизировать работу патриотической системой и станет ее «концептуальной базой».