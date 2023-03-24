В Башкирии организуют вакцинацию мужчин, подлежащих призыву на службу в армии

В Башкирии организуют вакцинацию от актуальных инфекций для мужчин, которые подлежат призыву на срочную службу в армии весной и осенью 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии организуют вакцинацию от актуальных инфекций для мужчин, которые подлежат призыву на срочную службу в армии весной и осенью 2023 года. Такое решение отражено в протоколе санитарно-противоэпидемиологической комиссии регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, Минздрав республики должен будет обеспечить «подчищающую иммунизацию не привитых лиц». Ведомство также рассчитает необходимый объем вакцины и обеспечит закупку прививок от ветряной оспы, менингококковой и пневмококковой инфекций, а также против коронавируса.