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НовостиОбщество24 марта 2023 7:41

В Башкирии организуют вакцинацию мужчин, подлежащих призыву на службу в армии

Минздрав должен будет закупить прививки от актуальных инфекций
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии организуют вакцинацию от актуальных инфекций для мужчин, которые подлежат призыву на срочную службу в армии весной и осенью 2023 года

В Башкирии организуют вакцинацию от актуальных инфекций для мужчин, которые подлежат призыву на срочную службу в армии весной и осенью 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии организуют вакцинацию от актуальных инфекций для мужчин, которые подлежат призыву на срочную службу в армии весной и осенью 2023 года. Такое решение отражено в протоколе санитарно-противоэпидемиологической комиссии регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, Минздрав республики должен будет обеспечить «подчищающую иммунизацию не привитых лиц». Ведомство также рассчитает необходимый объем вакцины и обеспечит закупку прививок от ветряной оспы, менингококковой и пневмококковой инфекций, а также против коронавируса.