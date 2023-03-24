СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели утонувшей в луже 3-летней девочки

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 3-летней девочки, которая утонула в селе Азангулово Мечетлинского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Следователями организован комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств, способствовавших происшествию. Исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашиваются члены семьи погибшей, очевидцы, работники органов местного самоуправления и свидетели, проводится судебно-медицинская экспертиза, – передали в СК РБ.

Напомним, несчастный случай произошел 23 марта на улице Трактовой. Трое детей из одной семьи трех, четырех и пяти лет гуляли недалеко от дома у большой замерзшей лужи глубиной около одного метра. Дети кидали в водоем палки и камни. В какой-то момент погибшая попыталась достать игрушку, которая упала на поверхность наледи, и провалилась в воду. Дети позвали отца, который обнаружил тело ребенка уже без признаков жизни. Видимых телесных повреждений на теле девочки обнаружено не было.

Установление всех обстоятельств трагедии также взяла на контроль прокуратура Башкирии.