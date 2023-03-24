В Уфе мужчина жестоко избил в подъезде знакомую и облил ее кофе

Вчера, 23 марта, в Кировском районе Уфы мужчина избил девушку в подъезде жилого дома. Происшествие было запечатлено на камеры видеонаблюдения, запись опубликовали жители МКД в социальных сетях.

Инцидент случился в доме №7 на улице Генерала Горбатова. На видео зафиксировано, как женщина забегает в подъезд, а следом за ней мужчина. Он наносит удар девушке, после которого чего падает, а нападавший за волосы затаскивает ее в лифт. После он выливает на девушку кофе и покидает из лифта. Какое-то время пострадавшая сидела одна, но затем двери лифта открылись, и мужчина за руку вытащил ее.

Произошедшее «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии. По словам правоохранителей, случившееся было проверено полиции, а участники видеозаписи были установлены. Ими оказались знакомые между собой жители Уфы. Пострадавшая от каких-либо претензий к своему знакомому отказалась.