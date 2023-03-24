СК Башкирии рассказал подробности гибели 3-летней девочки, утонувшей в луже

Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии рассказал подробности гибели трехлетней девочки, утонувшей в луже.

Инцидент случился вчера, 23 марта, на улице Трактовая в деревне Азангулово Мечетлинского района республики. Согласно данным пресс-службы СК, ребенок во время прогулки играл недалеко от дома со старшими детьми возле замерзшего водоема, который образовался в результате стока талых вод. В какой-то момент малышка уронила игрушку на поверхность наледи, провалилась под воду и захлебнулась. Тело девочки из воды извлек отец. Спасти ее, к сожалению, не удалось, прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка. Известно, что во время происшествия родители несовершеннолетней были дома.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Осмотром установлено что глубина образовавшегося водоема достигает одного метра. Следователи продолжают устанавливать причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, – рассказал СК.

Установление всех обстоятельств произошедшей трагедии взяла на контроль прокуратура Башкирии. Недавно надзорное ведомство и МЧС опубликовали фото с места происшествия.