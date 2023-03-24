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НовостиПроисшествия24 марта 2023 5:15

В Башкирии при пожаре в сарае пострадала 62-летняя женщина

ЧП случилось в деревне Нижнетимкино
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера днем, 23 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в деревне Нижнетимкино. Здесь загорелся сарай. На ликвидацию пожара прибыли специалисты Госкомитета по ЧС и МЧС. В результате произошедшего пострадал 62-летняя женщина. Она получила ожоги первой-второй степени. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Причина случившегося пожара в настоящее время устанавливается.