В Башкирии при пожаре в сарае пострадала 62-летняя женщина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера днем, 23 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в деревне Нижнетимкино. Здесь загорелся сарай. На ликвидацию пожара прибыли специалисты Госкомитета по ЧС и МЧС. В результате произошедшего пострадал 62-летняя женщина. Она получила ожоги первой-второй степени. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Причина случившегося пожара в настоящее время устанавливается.