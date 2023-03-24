В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 насмерть задавил женщину

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера поздно вечером, 23 марта, в башкирском городе Октябрьский по вине пьяного водителя погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Новоселово. Местный житель за рулем ВАЗ-2114 наехал на 33-летнюю женщину, которая, как предполагается, переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы. Ее госпитализировали, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь.

Медицинское освидетельствование водителя показало наличие 0.537 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту произошедшего ДТП начато разбирательство.

– Нетрезвый водитель не в состоянии адекватно оценить обстановку, руководствуется эмоциями и не всегда отдаёт себе отчет в том, какие последствия принесут его действия. Для пешеходов основным правилом безопасности является переход дороги в установленном месте. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше, – отметил в своей публикации Владимир Севастьянов.