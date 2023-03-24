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НовостиОбщество24 марта 2023 3:48

Внешнеторговый оборот Башкирии и Беларуси вырос на 12,1%

Объема экспорта из республики в соседнюю страну увеличился на 10,2%
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Внешнеторговый оборот Башкирии и Беларуси в 2022 году вырос на 12,1% в сравнении с предыдущим годом. . Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания по вопросам сотрудничества республики и Гродненской области соседнего государства.

К слову, экспорт из Башкирии в Беларусь в минувшем году увеличился на 10,2%. Это произошло благодаря росту поставок машиностроительной продукции в 3,5 раза, химической промышленности – в 1,7 раз, а также продовольственных товаров и сырья – в полтора.

Увеличился и импорт, рост составил 14,8%. Он состоял из поставок химической продукции (39%) машиностроительной продукции (33%), продовольственных товаров (11%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (5%), текстиль и текстильные изделия (4%), металлов и изделий из них (2%).