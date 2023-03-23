В Башкирии при пожаре погиб 77-летний мужчина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 23 марта, в башкирском городе Благовещенске при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Пролетарская. На место происшествия работали сотрудники экстренных служб. пожарным удалось ликвидировать горение, но, к сожалению, в ходе тушения ими был обнаружен 77-летний мужчина в бессознательном состоянии, прибывшие медики констатировали его смерть.

Причина пожара устанавливается, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.