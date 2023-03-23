Опубликовано фото лужи в Башкирии, в которой утонула 3-летняя девочка

Фото: МЧС Башкирии

Опубликовано фото лужи в Мечетлинском районе Башкирии, в которой утонула трехлетняя девочка. Материалы поделились пресс-службы региональных МЧС и прокуратуры.

Инцидент случился сегодня, 23 марта, на улице Трактовая в деревне Азангулово. Согласно предварительным данным, ребенок во время прогулки играл недалеко от дома со старшими детьми. В какой-то момент малышка упала в лужу и захлебнулась водой. Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка. Известно, что во время происшествия родители несовершеннолетней были дома.

Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Фото: Прокуратура Башкирии