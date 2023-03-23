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Власти Уфы назвали причину задержки открытия снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша, который планировалось запустить в начале марта.

Пресс-служба городской администрации рассказала «КП-Уфа», что строительство объекта идет в соответствии с графиком. Подрядчик, как утверждают представители мэрии, уже выполнил основные работы по укладке сетей канализации, монтажу семи железобетонных колодцев и подпорной стены, выносу кабельной линии и устройству основания пункта.

В ходе обустройства канализации, как подчеркивают городские власти, была выявлено неустойчивость грунтов. Из-за этого было принято решение укрепить место производства работ, что и отсрочило запуск объекта в эксплуатацию.

Сейчас на территории идет монтаж инженерной сети канализационной насосной станции, а также ведутся работ по нанесению гидроизоляции основания и подпорной стены снегоплавильного пункта.

– Срок завершения строительно-монтажных работ согласно заключенному контракту – 31 мая 2023 года – заявила пресс-служба мэрии Уфы.