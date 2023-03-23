В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции выделят 605 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции выделят более 600 миллионов рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте государственных закупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации нашло подрядчика на выполнение второго этапа реконструкции. Им стала тюменская «Строительная компания «Реалист». Конторе предстоит выполнить демонтажные работы, озеленить территории, обустроить наружное освещения, организовать видеонаблюдение, соорудить малые архитектурные формы, заменить дорожное полотно, а также провести охранные археологические работы на объекте культурного наследия «Древняя уфимская крепость».

Цена контракта составила 604 796 571,58 рубля. Большая часть средств будет выделена из казны республики, остальное – из городской. Реконструкция должна завершиться до 31 июля 2024 года.