В Башкирии назвали 42 района с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

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Роспотребнадзор выделил в Башкирии 42 района с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом рассказала пресс-служба управления.

Из 68 муниципалитетов признаны эндемичными Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермикеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский и Янаульский районы.

По словам специалистов, от клещевого вирусного энцефалита может надежно защитить прививка. Вакцинация проводится в течение всего года, в том числе и в эпидемиологический сезон, однако не позднее, чем за две недели до посещения очага инфекции.