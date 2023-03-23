Руководство УУНиТ исключило сокращение возрастных преподавателей

Руководство образованного на базе слияния БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий исключило сокращение возрастных преподавателей Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководство образованного на базе слияния БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий исключило сокращение возрастных преподавателей для достижения целевых показателей федеральной программы финансовой поддержки вузов «Приоритет-2030». Одним из ее требований является понижение возраста доли профессорско-преподавательского состава до 39 лет.

По данным на 2022 год, в УУНиТ доля преподавателей до 39 лет составляла 35,3%, в 2023 году его должны поднять до 37,7%. В то же время проректор вуза Ильгиз Кызыргулов объяснил Mkset, что речи о сокращении пожилых сотрудников не идет – университет рассчитывает «привлечь и удержать талантливых, перспективных молодых ученых и педагогов». В связи с этим вуз намерен обеспечить научные проекты грантовой и премиальной поддержкой, а также создать молодежные лаборатории.