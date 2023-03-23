В апреле 2023 года жители Башкирии отдохнут на один день больше

В апреле жители Башкирии, работающие при пятидневной рабочей неделе, отдохнут на один день больше. Это связано с мусульманским праздником Ураза-байрам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В апреле жители Башкирии, работающие при пятидневной рабочей неделе, отдохнут на один день больше. Это связано с мусульманским праздником Ураза-байрам, который в 2023 году отмечается в пятницу, 21 апреля. Таким образом, выходные в республике продлятся три дня подряд.

Отметим, что сегодня, 23 марта, у мусульман начался первый день поста, который продлится вплоть до 20 апреля.

Этой весной у жителей Башкирии будет еще несколько дополнительных выходных по случаю праздников: в понедельник 1 мая (День труда), а также в понедельник-вторник 8 и 9 мая (День Победы).