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НовостиОбщество23 марта 2023 4:28

В Уфе перенесли срок перекрытия улицы Октябрьской революции

Когда именно будет введено ограничение, пока неизвестно – мэрия оповестит об этом отдельно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе перекрытие участка дороги улицы Октябрьской революции, которое планировалось ввести с 25 до 28 марта, перенесли из-за «технических моментов»

В Уфе перекрытие участка дороги улицы Октябрьской революции, которое планировалось ввести с 25 до 28 марта, перенесли из-за «технических моментов»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе перекрытие участка дороги улицы Октябрьской революции, которое планировалось ввести с 25 до 28 марта, перенесли из-за «технических моментов». Когда именно будет введено ограничение, пока неизвестно – мэрия оповестит об этом отдельно. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации 23 марта.

20-метровой отрезок проезжей части улицы Октябрьской революции в районе дома №75 планировалось перекрыть на два дня из-за переустройства инженерных сетей «Уфаводоканала». Как пояснила мэрия, 28 марта подрядчик приступит к соответствующим работам только на тротуаре – как следствие, дорога все еще будет свободной для проезда.