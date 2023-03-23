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НовостиОбщество23 марта 2023 4:05

Мэрия Уфы утвердила проект планировки территории рядом с озером Кашкадан в Сипайлово

К ТЦ «Простор» хотят пристроить 7-этажный корпус
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки территории между улицами Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловской, Озерной и Косогорной. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации 22 марта.

На указанном участке расположены жилые дома, парк «Кашкадан» у одноименного озера, здания административного, торгового и хозяйственного назначения, спортивные сооружения и автозаправки. Согласно проекту, снести предлагается объекты общей площадью 7,9 тыс. квадратных метров: автоцентр, автосервис, гаражи, автомойки, киоски, хозяйственные постройки и частные дома.

Кроме того, на данной территории планируется реконструировать торговый центр «Простор», сделав в качестве пристроя к нему корпус высотой в семь этажей. На Жукова также хотят разместить 1-этажный торгово-выставочный комплекс с парковкой.

На набережной озера Кашкадан, согласно проекту, будет организован пирс для маломобильных групп населения с душевыми кабинами и раздевалками. На территории парка организуют прокат снаряжения, общественные туалеты, кафе-киоски, роллердром, сцену с трибунами, кафе, вышки для спасателей, спортивные и детские площади и аттракционы.