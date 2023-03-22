Рустам Мусин ушел с поста главы Краснокамского района Башкирии

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Рустам Мусин ушел с поста главы администрации Краснокамского района Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Как рассказал председатель совета Краснокамского района Руслан Гарипов, чиновник досрочно отправился в отставку по собственному желанию. Обязанности руководителя муниципалитета временно будет исполнять его заместитель Алексей Горбачев.

Рустам Мусин возглавлял район почти четыре года. В мае 2019-го он сменил Разифа Гильмуллина, который сложил полномочия в связи с прекращением доступа к государственной тайне.