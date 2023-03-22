В Башкирии вандалы второй год подряд уничтожают аллею с саженцами крупномеров

Фото: vk.com/rishat_mansurov

В башкирском поселке Чишмы вандалы второй год подряд уничтожают аллею с саженцами крупномеров. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров.

Речь идет об аллее на улице Шоссейная. Первые саженцы здесь были посажены еще в 2020 году, однако спустя время их уничтожили вандалы. Территорию озеленили вновь, но ситуация повторилась.

Глава района посетовал в своей публикации, что на благоустройство муниципалитета уходит много сил и средств, но с таким отношением граждан, по его словам, добиться положительного результат не удастся.

– В ближайшее время администрация городского поселения оценит причиненный ущерб и направит заявление в полицию. Более того, если акты вандализма на территории района повторятся, материал по каждому случаю также будет направлен в правоохранительные органы, – заявил Мансуров.