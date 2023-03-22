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НовостиОбщество22 марта 2023 15:00

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил себя с животным

На недавней выставке главе республики продемонстрировали быка, с которым, по его мнению, у него схож характер
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил себя с животным. На прошедшей сегодня в Уфе международной выставке «АгроКомплекс» руководителю региона продемонстрировали двухлетнего быка-симментала.

Хабирову очень понравился бык и в своей публикации в социальных сетях он иронично отметил, что «встретил еще одного персонажа, близкого по характеру».

Это не первый раз, когда глава Башкирии сравнивает себя с животным. Прошлой весной Хабиров в социальных сетях опубликовал фотографию со своего выходного отдыха. Руководитель региона сопроводил изображение шутливой подписью, сравнив свой характер с характером осла, который запечатлен рядом с ним.