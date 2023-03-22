В Башкирии школьница забеременела от 27-летнего совратителя

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии школьница забеременела от 27-летнего парня. Недавно молодому человеку вынесли приговор в Благовещенском районном суде.

Было установлено, что мужчина занялся любовью с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, по обоюдному согласию. После того, как несовершеннолетняя забеременела, парень и девушка решили зарегистрировать брак.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Суд наказал парня 280 часами обязательных работ.