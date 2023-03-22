Озвучены подробности уголовного дела мэра Салавата Игоря Миронова

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Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Салавата Игоря Миронова. Их рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Согласно версии следователей, в августе 2020 года градоначальник заключил концессионное соглашение с юрлицом, которому без проведения конкурса передал на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства города Салават за счет ее содержания, эксплуатации и реконструкции.

– В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления в связи с заключением соглашения в обход конкурентных процедур, а также непоступлением в бюджет города ежегодной прибыли от использования МУП «Электрические сети», – пояснили представители пресс-службы.

В отношении главы городской администрации было возбуждено уголовного дело по статье «Превышение должностных полномочий». Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и претил чиновнику осуществление определенные действия на 19 суток – до 9 апреля. Постановление в законную силу не вступило.